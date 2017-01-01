Греція засуджує агресію Росії та підтримує територіальну цілісність України – Ципрас

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Алексіс Ципрас та Петро Порошенко

Цього року Україна та Греція відзначають 25-річчя встановлення дипломатичних відносин

Греція підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, засуджує агресію Росії проти України та не визнає анексію Криму.

Про це йшлося під час зустрічі у форматі віч-на-віч президента України Петра Порошенка та прем’єр-міністра Грецької Республіки Алексіса Ципраса, який перебуває в Україні з робочим візитом, повідомили у прес-службі глави Української держави.

Порошенко подякував Ципрасу за те, що той прийняв запрошення відвідати Україну у час, коли дві держави відзначають 25-річчя встановлення дипломатичних відносин. Упродовж цього часу взаємини України та Греції були і залишаються надійними, партнерськими та дружніми, констатував він. Також Порошенко подякував Греції за стійку позицію в питанні відстоювання територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, засудження агресії Росії проти України та невизнання анексії Криму.

«Греція підтримує Україну в процесі європейської інтеграції і твердо стоїть на позиціях необхідності повного виконання Мінських угод: повного припинення вогню, виведення російських військ з української території, забезпечення мирного процесу та в питанні запровадження безвізового режиму для громадян нашої держави, також зазначив Порошенко», – йдеться в повідомленні.

Президент наголосив, що «між нашими країнами існують тісні економічні, соціальні, культурні і міжлюдські відносини, і висловив переконання, що вони будуть лише поглиблюватися». За словами Порошенка, в Україні існує велика грецька меншина. Він висловив пропозицію організувати в майбутньому спільну зустріч прем’єр-міністра Греції з українськими греками.

Ципрас у свою чергу наголосив, що його країна стоїть на позиціях підтримки миру та стабільності в Україні і готова всіляко цьому сприяти. Він також висловив зацікавлення в розвитку та поглибленні українсько-грецьких відносин. По завершенні двостороннього спілкування відбудеться розширене засідання української та грецької делегацій під керівництвом президента України та прем’єр-міністра Грецької Республіки.

Після цього Порошенко та Ципрас зустрінуться з представниками засобів масової інформації.