Гройсман агітує українців користатися програмою «Доступні ліки»

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Доступні ліки

Гройсман підкреслив, що урядова програма «Доступні ліки» почала дію з 1 квітня і є постійною

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що уряд передбачив достатньо коштів, у тому числі резерви, для того, щоб забезпечити постійність програми виділення безкоштовних ліків за трьома захворюваннями. Тому глава Кабміну закликає українців користатися запропонованими можливостями.

Як повідомляє прес-служба уряду, спілкуючись із журналістами в рамках поїздки до Кропивницького, Гройсман сказав: «Хочу запевнити, що ми будемо фінансувати програму в повному обсязі. Кошти у нас для цього є, навіть резерв передбачений, тому просив би українців користатися цією програмою і просто бути здоровими».

При цьому він запропонував громадянам звертатися на урядову «гарячу лінію» 1545 для отримання необхідної інформації.

Гройсман підкреслив, що урядова програма «Доступні ліки» почала дію з 1 квітня і є постійною. Крім того, уряд, за словами прем’єр-міністра, реалізує й інші програми з метою скорочення захворюваності й смертності. Однією з таких програм є програма розбудови кардіоцентрів по усій країні.

«Давайте швидко реалізовувати цю програму, - сказав Гройсман. – Ангіографічне обладнання, спеціалісти мають бути по усій Україні, щоби українці мали доступ до лікування. Це зниження смертності та інвалідності. Це те, що нам потрібно зробити. Тривалість життя українців має зростати».