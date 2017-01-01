Гройсман анонсував конференцію про реформи в Україні в Лондоні

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В Лондоні вже працюють над цією конференцією

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що в липні в Лондоні відбудеться конференція, присвячена реформам в Україні.

Як сказав він під час зустрічі з міністрами закордонних справ Великої Британії Борісом Джонсоном і Польщі Вітольдом Ващиковським, які перебувають у Києві, він очолить делегацію уряду України на цій конференції.

Він висловив подяку голові британського МЗС за ідею провести таку конференцію.

Джонсон, зі свого боку, повідомив, що в Лондоні вже працюють над цією конференцією, і мають намір докласти зусиль, щоб вона відбулася успішно.

«Метою нашої конференції, яку ми плануємо провести в липні щодо підтримки України, якраз і є показати світові Україну, яка вона є, які успіхи вона має, що робить для процвітання і для того, щоб залучати інвестиції і забезпечити безпеку цих інвестицій. Хочемо показати, що це країна, з якою можна мати справу, і що старі уявлення про Україну як корумповану країну мають відійти в минуле», – сказав Боріс Джонсон.

Під час зустрічі він також заявив, що Україна засвідчує прогрес у реформах і досягла певних успіхів, так що економіка «починає вже повертатися на належні рейки», повідомила пресова служба Кабміну.

І Польща, і Велика Британія належать до тих країн-членів Європейського союзу, що найбільше підтримують Україну і в її протистоянні агресії Росії, і у здійсненні необхідних реформ.

Джерело: Радіо Свобода