  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Глава «Народного фронту» став на бік Гройсмана в інциденті з Омеляном

    • Сьогодні, 14:30
    • Розсилка
    Максим Бурбак
    Максим Бурбак

    Бурбак: У Гройсмана не хамувата манера спілкування, а свій стиль

    Глава фракції «Народний фронт» Максим Бурбак не вважає, що на скандальному засіданні уряду, коли виник інцидент між прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом та міністром інфраструктури Володимиром Омеляном, глава уряду дозволив собі зайве, пише «Цензор»

    «Я не вважаю, що Володимир Борисович різкіше провів дискусію з Омеляном, ніж із Зубком. От і все! Це його колектив, його орган», – зазначив він.

    На ремарку журналіста щодо «хамуватої манери спілкування» Гройсмана Бурбак відповів: «У нього свій стиль. Я не можу говорити про стиль і манеру прем'єр-міністра, не перебуваючи в складі уряду».

    Як повідомлялося, Бурбак визнав, що його політсилу не люблять люди в округах.

    Нагадаємо, журналісти підрахували, скільки нардепів входить до коаліції. Виявилося, що у Верховній Раді немає діючої коаліції.

    Читайте також
    Володимир Гройсман Володимир Омелян Народний фронт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ