Глава «Народного фронту» став на бік Гройсмана в інциденті з Омеляном

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Максим Бурбак

Бурбак: У Гройсмана не хамувата манера спілкування, а свій стиль

Глава фракції «Народний фронт» Максим Бурбак не вважає, що на скандальному засіданні уряду, коли виник інцидент між прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом та міністром інфраструктури Володимиром Омеляном, глава уряду дозволив собі зайве, пише «Цензор».

«Я не вважаю, що Володимир Борисович різкіше провів дискусію з Омеляном, ніж із Зубком. От і все! Це його колектив, його орган», – зазначив він.

На ремарку журналіста щодо «хамуватої манери спілкування» Гройсмана Бурбак відповів: «У нього свій стиль. Я не можу говорити про стиль і манеру прем'єр-міністра, не перебуваючи в складі уряду».

Як повідомлялося, Бурбак визнав, що його політсилу не люблять люди в округах.

Нагадаємо, журналісти підрахували, скільки нардепів входить до коаліції. Виявилося, що у Верховній Раді немає діючої коаліції.