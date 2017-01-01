Через блокаду на Донбасі можуть втратити роботу сотні тисяч працівників підприємств – Гройсман

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Володимир Гройсман

Наслідки блокади є руйнівними для економіки нашої держави, переконує глава уряду

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман попереджає, що блокада Донбасу може призвести до зупинки економічно активних підприємств та звільнення сотень тисяч робітників. Про це він заявив сьогодні на засіданні уряду.

«Наслідки від такої блокади є руйнівними для економіки нашої держави. Тобто негативних питань я б назвав кілька: це загроза теплопостачання в містах, це загроза відсутності електричної енергії в необхідних обсягах і це загроза зупинки економічно активних підприємств, звільнення сотень тисяч працівників і, як наслідок, руйнівні процеси в національній економіці», – заявив він.

Гройсман додав, що потенційно від зупинки підприємств можуть постраждати сім’ї сотень тисяч робітників.

Раніше Гройсман висловив думку, що політики, які підтримують блокувальників на Донбасі, грають у чужу гру.

Нагадаємо, що так звана блокада Донбасу триває ще з січня.

15 лютого Кабінет міністрів України запровадив надзвичайні заходи в енергосистемі України через блокування постачання антрацитового вугілля на українські ТЕЦ.