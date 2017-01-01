Гройсман чекає від НБУ 15 млрд грн на ремонт доріг

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Ремонт доріг в Україні

Усього на українські дороги цьогоріч може бути виділено близько 35 млрд грн: 15 млрд уже закладено у бюджеті, 15 млрд очікується за результатами репрофайлінгу, а ще 5 млрд надійде з митниць

15 мільярдів гривень, що виділять на ремонт та будівництво доріг за рахунок реструктуризації облігацій внутрішнього державного займу у портфелі НБУ, можуть надійти уже за кілька тижнів після аудиту документів, необхідних для здійснення репрофайлінгу. Про це у п'ятницю під час години запитань до уряду повідомив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Попередньо досягнуто домовленості, що банки підуть на таку реструктуризацію, зараз ми у процесі. Ми також маємо уже перевиконання по митницях, це дозволить залучити близько 5 млрд грн по року», - сказав він.

Гройсман нагадав, що усього на українські дороги цьогоріч може бути виділено близько 35 млрд грн: 15 млрд уже закладено у бюджеті, 15 млрд очікується за результатами репрофайлінгу, а ще 5 млрд надійде з митниць. Разом з тим прем'єр зазначив, що стурбований питанням процесу репрофайлінгу, адже Національний банк відстає з термінами його виконання.

«Я звернувся вже до Нацбанку, є відповідне доручення Міністерства фінансів - розпочати процес репрофайлінгу та залучення цих ресурсів для будівництва та реконструкції доріг», - зазначив глава уряду.

Він підкреслив, що це питання є принциповим для уряду, президента та парламенту.

«Зараз питання за Нацбанком знайти механізми реалізації. Ми будемо наполягати на тому, щоб добитися цього рішення. Я переконаний, що цьогоріч ми цього доб'ємося», - вважає прем'єр-міністр.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк, у свою чергу, додав, що його міністерством уже були погоджені умови репрофайлінгу.

«Зараз документи знаходяться у Національному банку, їх аналізує зовнішній аудит НБУ. Я думаю, що це має бути завершено протягом одного-двох тижнів, після цього ми зможемо розпочати транзакцію», - прокоментував Данилюк.

Джерело: Укрінформ