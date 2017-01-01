Гройсман чекає від Омеляна звіту про стан доріг

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Ремонт доріг

Минулого року на ремонт доріг було витрачено 10 млрд гривень

Торік для ремонту й будівництва доріг було витрачено близько 10 млрд гривень, проте є багато нових доріг, які вже починають руйнуватися. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

«Минулого року ми витратили на дороги по факту 10 млрд гривень і в цілому у багатьох областях ситуація була вже відчутною, але багато є нових доріг, які руйнуються. Я маю на увазі нові (дороги. – Ред.) за переліком, а не за якістю», – сказав Гройсман.

Водночас глава уряду наголосив, що цьогоріч на дороги планується виділити понад 30 млрд гривень.

Прем'єр-міністр також зазначив, що сьогодні на засіданні уряду про реальний стан доріг відзвітує міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Джерело: Укрінформ