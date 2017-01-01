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    Гройсман чекає від Омеляна звіту про стан доріг

    • Сьогодні, 12:10
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    Ремонт доріг
    Ремонт доріг

    Минулого року на ремонт доріг було витрачено 10 млрд гривень

    Торік для ремонту й будівництва доріг було витрачено близько 10 млрд гривень, проте є багато нових доріг, які вже починають руйнуватися. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

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    «Минулого року ми витратили на дороги по факту 10 млрд гривень і в цілому у багатьох областях ситуація була вже відчутною, але багато є нових доріг, які руйнуються. Я маю на увазі нові (дороги. – Ред.) за переліком, а не за якістю», – сказав Гройсман.

    Водночас глава уряду наголосив, що цьогоріч на дороги планується виділити понад 30 млрд гривень.

    Прем'єр-міністр також зазначив, що сьогодні на засіданні уряду про реальний стан доріг відзвітує міністр інфраструктури Володимир Омелян.

    Джерело: Укрінформ

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