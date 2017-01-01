Гройсман хоче цього року закатати в асфальт 29 млрд грн

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Розвалені українські дороги

Володимир Гройсман сподівається, що за 5-6 років дороги вдасться привести у належний стан

Кабінет міністрів України планує виділити на ремонт доріг ще 15 млрд грн понад передбачені у бюджеті на цей рік 14 млрд грн. Про це у вівторок на брифінгу під час робочої поїздки до Вінниці повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Завдання сьогодні - інвестувати більше грошей, кращу якість давати в ремонті українських доріг. Ми маємо зараз 14 мільярдів для першого етапу робіт. Зараз ми працюємо з парламентаріями і Нацбанком, Міністерством фінансів над тим, щоб додатково отримати ресурси відповідно до бюджету, який був ухвалений, ще додатково отримати 15 мільярдів на реконструкцію і будівництво доріг», - сказав Гройсман.

За його словами, цього ресурсу буде достатньо, щоб розпочати масштабний ремонт доріг.

Наразі ж 95% доріг в країні розвалені. Утім, прем’єр сподівається, що за 5-6 років їх вдасться привести у належний стан.

Джерело: Укрінформ