В поліції повідомили про найбільш небезпечні дороги на сьогоднішній день



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За минулу добу на автошляхах України загинуло троє громадян

Станом на 16 лютого критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у двох областях та ще у чотирьох областях рівень аварійності залишається високим.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції.

«Критичний рівень аварійності зафіксовано у Київській та Донецькій областях», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, високий рівень аварійності залишається у Чернівецькій, Запорізькій Харківській та Луганській областях.

Також повідомляється, що за минулу добу на автошляхах України загинуло троє громадян, травмовано — 47.



Нагадаємо, в Україні очікується короткочасне похолодання вночі до −7-14°, вдень до 0-7° морозу, на заході та півдні протягом дня 0+3° градуси. У більшості областей України опади малоймовірні. Вітер в Україні південно-західний, 5-12, на сході місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.