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    В поліції повідомили про найбільш небезпечні дороги на сьогоднішній день

    • Сьогодні, 10:38
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    За минулу добу на автошляхах України загинуло троє громадян

    Станом на 16 лютого критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у двох областях та ще у чотирьох областях рівень аварійності залишається високим.

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    Про це повідомили в прес-службі Нацполіції.

    «Критичний рівень аварійності зафіксовано у Київській та Донецькій областях», - йдеться в повідомленні.

    Окрім того, високий рівень аварійності залишається у Чернівецькій, Запорізькій Харківській та Луганській областях.

    Також повідомляється, що за минулу добу на автошляхах України загинуло троє громадян, травмовано — 47.

    Нагадаємо, в Україні очікується короткочасне похолодання вночі до −7-14°, вдень до 0-7° морозу, на заході та півдні протягом дня 0+3° градуси. У більшості областей України опади малоймовірні. Вітер в Україні південно-західний, 5-12, на сході місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

     

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