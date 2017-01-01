У Рівному провалився під асфальт автобус з дітьми (ФОТО)

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Автобус провалився під асфальт

Яма могла утворитися через підземні води під асфальтом

На центральній вулиці Рівного провалився під асфальт екскурсійний автобус з дітьми. Задні колеса автобуса провалилися в яму за музично-драматичним театром.

Свідки інциденту розповіли, що ніхто з дітей, яких привезли на екскурсію, не постраждав.

У міському шляхово-експлуатаційну управлінні повідомили, що дірка могла утворитися через підземні води під асфальтом. Дорожники обіцяють її ліквідувати найближчим часом.

Як повідомлялось, 27 лютого у Києві обвалився Шулявський міст. Через аварію заїзд на міст поки що закритий. Обмежено рух у напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана, від Шулявки до Індустріального мосту.

Мер столиці Віталій Кличко озвучив причини обрушення мосту, а також через інцидент звільнив свого заступника.

Джерело: УНН