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    У Рівному провалився під асфальт автобус з дітьми (ФОТО)

    • Сьогодні, 15:28
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    Автобус провалився під асфальт
    Автобус провалився під асфальт

    Яма могла утворитися через підземні води під асфальтом

    На центральній вулиці Рівного провалився під асфальт екскурсійний автобус з дітьми. Задні колеса автобуса провалилися в яму за музично-драматичним театром.

    Свідки інциденту розповіли, що ніхто з дітей, яких привезли на екскурсію, не постраждав.

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    У міському шляхово-експлуатаційну управлінні повідомили, що дірка могла утворитися через підземні води під асфальтом. Дорожники обіцяють її ліквідувати найближчим часом.

    Як повідомлялось, 27 лютого у Києві обвалився Шулявський містЧерез аварію заїзд на міст поки що закритий. Обмежено рух у напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана, від Шулявки до Індустріального мосту.

    Мер столиці Віталій Кличко озвучив причини обрушення мосту, а також через інцидент звільнив свого заступника.

    Джерело: УНН

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