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    Керівників 4 облавтодорів покарали за порушення дисципліни

    • Сьогодні, 03:11
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    Догану отримали директори Сумської, Закарпатської, Тернопільської та Черкаської областей

    Державне акціонерне підприємство «Автомобільні дороги України» наклав дисциплінарне покарання на директорів 4 облавтодорів.

    Про це повідомляє прес-служба ДАК.

    «Якщо керівники облавтодорів і надалі будуть нехтувати наказами керівництва компанії, у нас нічого не вийде. Я вже неодноразово зазначав, що свавілля неприпустимо. Якщо хтось не хоче працювати командно, можливо нам не по дорозі», - заявив в. о. голови правління ДАК Артем Гриненко.

    За невиконання наказів компанії отримали догани 4 керівника облавтодорів - Сумської, Закарпатської, Тернопільської та Черкаської областей.

    З початку 2017 року на подолання ямковості на українських дорогах було спрямовано 2 мільярди гривень.

    Також читайте публікацію «Главкома» «Річниця Гройсмана. Стан автошляхів у країні найгірший за останні п’ять років».

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