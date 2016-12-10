Керівників 4 облавтодорів покарали за порушення дисципліни

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Догану отримали директори Сумської, Закарпатської, Тернопільської та Черкаської областей

Державне акціонерне підприємство «Автомобільні дороги України» наклав дисциплінарне покарання на директорів 4 облавтодорів.

Про це повідомляє прес-служба ДАК.

«Якщо керівники облавтодорів і надалі будуть нехтувати наказами керівництва компанії, у нас нічого не вийде. Я вже неодноразово зазначав, що свавілля неприпустимо. Якщо хтось не хоче працювати командно, можливо нам не по дорозі», - заявив в. о. голови правління ДАК Артем Гриненко.

За невиконання наказів компанії отримали догани 4 керівника облавтодорів - Сумської, Закарпатської, Тернопільської та Черкаської областей.

З початку 2017 року на подолання ямковості на українських дорогах було спрямовано 2 мільярди гривень.

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