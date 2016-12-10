Керівників 4 облавтодорів покарали за порушення дисципліни
- Сьогодні, 03:11
-
Розсилка
Догану отримали директори Сумської, Закарпатської, Тернопільської та Черкаської областей
Державне акціонерне підприємство «Автомобільні дороги України» наклав дисциплінарне покарання на директорів 4 облавтодорів.
Про це повідомляє прес-служба ДАК.
«Якщо керівники облавтодорів і надалі будуть нехтувати наказами керівництва компанії, у нас нічого не вийде. Я вже неодноразово зазначав, що свавілля неприпустимо. Якщо хтось не хоче працювати командно, можливо нам не по дорозі», - заявив в. о. голови правління ДАК Артем Гриненко.
За невиконання наказів компанії отримали догани 4 керівника облавтодорів - Сумської, Закарпатської, Тернопільської та Черкаської областей.
З початку 2017 року на подолання ямковості на українських дорогах було спрямовано 2 мільярди гривень.
Також читайте публікацію «Главкома» «Річниця Гройсмана. Стан автошляхів у країні найгірший за останні п’ять років».