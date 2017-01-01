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    Гройсман назвав три реформи, які забезпечать економічне зростання вже за рік

    • Сьогодні, 12:15
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    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Прем'єр переконаний, що ці реформи дадуть можливість підвищити рівень життя українців

    Проведення в Україні найближчим часом реформи освіти, реформи охорони здоров’я та зміни пенсійної системи дозволить забезпечити економічне зростання вже у 2018 році. Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав на засіданні уряду у понеділок, 3 квітня.

    «Я переконаний у тому, що напрацьована урядом реформа освіти, реформа охорони здоров’я та зміна пенсійної системи – це ті важливі речі, які дадуть нам можливість розпочати динамічне економічне зростання наступного року, підвищити ефективність використання бюджетних ресурсів та головне – підвищити якість життя українців», – сказав він.

    Глава уряду також наголосив, що розвиток культури та спорту є невід’ємною частиною діяльності, на якій уряд зосередить свою увагу.

    Джерело: Укрінформ

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