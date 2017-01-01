Гройсман обіцяє сім'ям, які заощадили по субсидіях в опалювальний сезон, до 700 грн компенсації

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Володимир Гройсман

Компенсацію отримають близько 1,5 млн українських сімей, які зуміли заощадити на газі або електриці для вироблення тепла

Сім'ї, які заощадили субсидію на газі або електриці для вироблення тепла, отримають до 700 грн компенсації готівкою в найближчі місяці. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Як ви пам'ятаєте, ми обіцяли впровадити монетизацію економії по субсидіях. За нашими розрахунками, близько 1,5 млн українських сімей, які зуміли забезпечити економію газу або електроенергії для тепла, отримають найближчим часом до 700 грн готівкою», - сказав він.

Як повідомлялось, Гройсман анонсував докорінну реформу Кабміну. «Реформа держслужби покликана змінити систему від радянської до європейської, яка створить мотивований і якісний кадровий склад на всіх рівнях, який дозволить розвивати країну та працюватиме на середньострокову та довогострокову перспективу, для цього потрібна професійна команда урядовців», - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні уряду Гройсман поділився враженнями від своєї поїздки в харківському метро.