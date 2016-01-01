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    З лютого Україна матиме профіцит електроенергії

    • Сьогодні, 14:48
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    Експорт електроенергії
    Експорт електроенергії

    Україна відправлятиме цей профіцит на експорт

    Україна матиме з лютого 2017 року профіцит виробництва електричної енергії, яка піде на експорт. Про це сказав сьогодні міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик під час презентації національної ініціативи «Електросьогодні».

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    «Починаючи з лютого, Україна буде мати профіцит електричної енергії, яка не тільки піде на експорт, але можливий цей профіцит, який створює атомний комплекс, використовувати в таких цілях як електромобілі», - сказав міністр.

    Нагадаємо, 20 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила оптово-ринкову ціну електричної енергії на 2017 рік. Згідно з цим рішенням, з 1 січня 2017 року тарифи знижено на 10%, а з 1 квітня - на 5,8%.

    Джерело: УНН

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