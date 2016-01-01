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    У Раді триває вечірнє «бюджетне» засідання (оновлено)

    • 20 Грудня, 19:30
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    Сьогодні Верховна Рада може ухвалити бюджет-2017

    У Верховній Раді України триває вечірнє засідання, на якому мають розглядатися бюджетні законопроекти.

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    Голова Верховної Ради Андрій Парубій на початку вечірнього засідання повідомив, що у комітетах триває робота над бюджетними законопроектами, які мають розглядатися сьогодні.

    Так, комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики схвалив законопроект №5368 про правки до Податкового кодексу щодо поліпшення інвестклімату в Україні, який є одним із базових для прийняття держбюджету-2017.

    Як повідомлялося раніше, розгляд проекту Держбюджету-2017 заплановано на 16:00.

    Верховна Рада лише з п'ятої спроби змогла ухвалити рішення продовжити вечірнє засідання парламенту до завершення розгляду питань порядку денного.

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