У Раді триває вечірнє «бюджетне» засідання (оновлено)

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Сьогодні Верховна Рада може ухвалити бюджет-2017

У Верховній Раді України триває вечірнє засідання, на якому мають розглядатися бюджетні законопроекти.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій на початку вечірнього засідання повідомив, що у комітетах триває робота над бюджетними законопроектами, які мають розглядатися сьогодні.

Так, комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики схвалив законопроект №5368 про правки до Податкового кодексу щодо поліпшення інвестклімату в Україні, який є одним із базових для прийняття держбюджету-2017.

Як повідомлялося раніше, розгляд проекту Держбюджету-2017 заплановано на 16:00.

Верховна Рада лише з п'ятої спроби змогла ухвалити рішення продовжити вечірнє засідання парламенту до завершення розгляду питань порядку денного.