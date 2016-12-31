Гройсман про підвищення енерготарифів: Я зупинив грабунок

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Володимир Гройсман

Гройсман заявив, що уряд зруйнував найбільшу корупційну схему в країні

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд зруйнував найбільшу корупційну схему в країні, яка діяла десятиріччями. Про це він сказав в інтерв'ю «Укрінформу».

Зокрема, відповідаючи на запитання про підвищення енерготарифів, Гройсман зазначив: «Ми зруйнували, я підкреслюю це, ми зруйнували найбільшу корупційну схему в країні, яка діяла десятиріччями. І на якій заробляли колосальні ресурси ті, хто очолював ці схеми. Чи може хтось сказати, що я самогубець? Тоді чому ми пішли на це? Тому що знаємо реальні механізми, як це працювало і куди йшли надприбутки».

За словами Гройсмана, коли ти бачиш, що грабують, є два варіанти: або ти допомагаєш грабувати, або зупиняєш злодіїв.

«Я вважаю, що моє завдання – зупиняти. Я зупинив грабунок. Це перше. Друга позиція. Ми не тільки зупинили грабунок, ми чітко визначили стратегію на енергонезалежність і почали займатися енергонезалежністю. Ми реально вирішуємо завдання, які дають можливість сьогодні говорити, що за три-чотири-п'ять років Україна стане енергонезалежною. Це колосальний внесок у нашу економіку, стабільність. Колосальний. Я бачив нещодавно аналітику, що показує: якби ми видобували свій газ в Україні, а не купували його за валюту, долар би сьогодні при всіх тих проблемах, які ми маємо, не коштував би більше 18,5 грн. Уявляєте рівень впливу цього фактора на економіку?» – наголосив керівник уряду.

Він також наголосив, що були задіяні компенсаторні механізми, аби захистити тих людей, які не мають високих доходів.

«Чому я маю політиків українських захищати, коли вони мають 25-метрові басейни, великі приватні будинки, які вони обігрівають газом? Що, вони мають купувати теж дешевий газ? І за нього вся країна буде доплачувати? Ні, так не буде. Тому у нас є ціна імпортного паритету, яку впроваджено, і вона є граничною. З іншого боку, кожна українська родина, яка має невеликий дохід, має право отримати для себе спеціальну персональну знижку, що має назву субсидія», – наголосив прем'єр-міністр.

За його словами, субсидії – це цільовий механізм, де є чітко визначено адресата. «Ми знаємо, скільки саме людей мають отримати субсидії... Це безповоротно, це чесно, і це адресно. А раніше були субсидії – це було не 40 млрд, а 20 млрд. Я вісім років працював мером Вінниці, і з 2006 року субсидії були завжди. Тобто держава все одно давала субсидії, навіть анонсуючи невисоку ціну на газ. Начебто невисоку», – заявив Гройсман.

Він наголосив, що багатьом було вигідно поставити низьку ціну на газ. «Потім давали компенсацію «Нафтогазу», компенсацію теплокомуненерго, і це виливалося в сотні мільярдів, які просто йшли до корупційних годівниць. Людям розповідали казку про дешевий газ, а потім їх грабували. І весь час співали оту пісню: ну, бачите, у вас же газ дешевий. Це неправда, бо всі за все заплатили», – пояснив Гройсман.

На його переконання, на ліквідації корупційних схем держава заощадила близько 140 мільярдів гривень.