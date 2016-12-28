Гройсман: Я не самогубець, але найбільшу корупційну схему зруйнував

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

Прем’єр так прокоментував підвищення тарифів

Український уряд зруйнував найбільшу корупційну схему в країні, яка діяла десятиріччями. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв'ю «Укрінформу».

Зокрема, відповідаючи на запитання підвищення енерготарифів, глава уряду зазначив: «Ми зруйнували, я наголошую на цьому, ми зруйнували найбільшу корупційну схему в країні, яка діяла десятиріччями і на якій заробляли колосальні ресурси ті, хто очолював ці схеми. Чи може хтось сказати, що я самогубець? Тоді чому ми пішли на це? Тому що знаємо реальні механізми, як це працювало і куди йшли надприбутки».

За словами Гройсмана, коли ти бачиш, що грабують, є два варіанти: або ти допомагаєш грабувати, або зупиняєш злодіїв.

«Я вважаю, що моє завдання – зупиняти. Я зупинив грабунок. Це перше. Друга позиція – ми не тільки зупинили грабунок, ми чітко визначили стратегію на енергонезалежність і почали займатися енергонезалежністю. Ми реально вирішуємо завдання, які дають можливість сьогодні говорити, що за три-чотири-п'ять років Україна стане енергонезалежною. Це колосальний внесок у нашу економіку, стабільність. Колосальний. Я бачив нещодавно аналітику, що показує: якби ми видобували свій газ в Україні, а не купували його за валюту, долар би сьогодні при всіх тих проблемах, які ми маємо, не коштував би більше 18,5 грн. Уявляєте рівень впливу цього фактора на економіку?» – наголосив керівник уряду.

Він наголосив, що багатьом було вигідно поставити низьку ціну на газ. «Потім давали компенсацію «Нафтогазу», компенсацію теплокомуненерго, і це виливалося в сотні мільярдів, які просто йшли до корупційних годівниць. Людям розповідали казку про дешевий газ, а потім їх грабували. І весь час співали оту пісню: ну, бачите, у вас же газ дешевий. Це неправда, тому що всі за все заплатили», – пояснив Гройсман.

На його переконання, на ліквідації корупційних схем держава заощадила близько 140 мільярдів гривень.

«140 мільярдів – це жахливо! І вони хочуть, щоб я з цим погоджувався? Вони ходять по судах, подають позови, щоб повернути назад свої корупційні схеми і знову хапнути купу грошей. Усі знають, хто в Україні причетний до газових схем з 90-х років, хто «сидів» на вугіллі, на газі, на електроенергії. Знову повернути це?» – запитав прем'єр-міністр.