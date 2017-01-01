Гройсман розповів, коли збільшить пенсії та звідки візьме на це гроші

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Коштів на підвищення пенсій в уряді немає, але прем’єр запевняє, що вони будуть

Пенсійна реформа передбачає підвищення пенсій з жовтня і скасування їхнього оподаткування. Про це в ході підсумкової прес-конференції заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«З 1 жовтня ми пропонуємо підвищити пенсії українським пенсіонерам... Ми зробимо осучаснення пенсій для 5 млн 620 тис. українців. Приблизно 1 млн 308 тис. українців отримають підвищення до пенсії 200 грн. 1 млн 208 тис. громадян отримають підвищення пенсії за сьогоднішніх цін, за сьогоднішнього курсу валют, від 200 до 500 грн щомісяця. 1 млн 993 тис. у результаті цієї реформи отримають підвищення пенсій від 500 до 1000 грн», - зазначив він.

За словами Гройсмана, ще понад 1 млн 100 тис. громадян отримають понад 1000 грн щомісячної доплати.

Глава уряду додав, що пенсійна реформа передбачає, що з 1 жовтня буде запропоновано скасувати оподаткування пенсій для пенсіонерів,які працюють. «І так, якщо підводити риску, то можна сказати, ми підвищуємо 9 млн пенсіонерам пенсії, ми скасуємо оподаткування пенсій з 1 жовтня. І єдине, що нам потрібно, - це підтримка українського парламенту», - заявив прем'єр.

«Що стосується ресурсів на підвищення зарплат, це кошти Пенсійного фонду України, кілька десятків мільярдів. Ці кошти є, точніше будуть. Вони накопичуються. І ми зможемо зробити модернізацію пенсійної системи», - заявив прем'єр.