Гройсман запевнив, що зміни уряду не буде

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Володимир Гройсман

Гройсман не бачить падіння економіки України

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що і надалі буде працювати на розвиток України, а також спростував заяви про зміну уряду найближчим часом. Про це він сказав журналістам під час робочої поїздки на Житомирщину.

«Що стосується зміни уряду, то я вважаю, що це хтось видає бажане за дійсне», - сказав він.

На запитання журналіста щодо того, чому в Україні відбувається падіння економіки, прем'єр відповів: «Я не бачу падіння економіки. Економіка зростає, я роблю свою роботу, я займаюся реальним сектором економіки, працюю на те, щоб привнести в життя України певний позитив і буду продовжувати робити це далі».

Гройсман нагадав про те, що вдалося зробити уряду під його керівництвом. Зокрема, на його думку, вдалося зупинити падіння економіки та стабілізувати ситуацію в цій сфері, відновити економічне зростання. Також, за словами Прем'єра, вдалося підняти мінімальну заробітну плату до 3200 гривень, підняти заробітну плату українським вчителям на 30 відсотків та українським лікарям.

«Крім того вдалося підняти виплати українським громадянам у багатьох інших сферах», - додав Гройсман, підкресливши, що вже з 1 квітня буде запущено програму безкоштовних ліків.

«Ми відновлюємо реальний сектор економіки та створюємо нові робочі місця і займаємося відновленням вже українських доріг, тому я буду продовжувати те, що я роблю», - сказав він.

Як відомо, річний імунітет Гройсмана на посаді прем’єра спливає у квітні.

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Джерело: Укрінформ