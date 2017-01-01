Гройсман - Садовому: З такими грішми не вирішувати проблему сміття неприпустимо

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Володимир Гройсман

Гройсман наголосив, що вирішення проблеми сміттєвого колапсу належить до компетенції міської влади Львова

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман за участі віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона у вівторок провів робочу зустріч із головою Львівської обласної державної адміністрації Олегом Синюткою щодо обговорення ситуації навколо утилізації твердих побутових відходів у Львові. Про це повідомила прес-служба уряду.

Гройсман наголосив, що вирішення цієї проблеми належить до компетенції міської влади. У той же час уряд готовий надати усю необхідну підтримку, що дозволить урегулювати це питання.

«Я вважаю, що Львів має бути чистим. Це є зона відповідальності міського голови особисто, а також міської ради. Але ми вже бачимо не один тиждень, місяць, а напевно, і рік, що системно проблема твердих побутових відходів у такому прекрасному місті як Львів не вирішується, - наголосив Гройсман. - Мешканці міста Львів не повинні страждати від безгосподарності і безпорадності міських чиновників».

Він наголосив, що у міському бюджеті Львова у результаті фінансової децентралізації є достатні ресурси, необхідні для урегулювання проблеми. За його словами, у 2017 році бюджет розвитку міста складе 1 млрд 800 млн грн. «З такими грішми не вирішувати проблему, я вважаю, є просто неприпустимо», - підкреслив Гройсман.

Він згадав власний досвід міського голови щодо вирішення аналогічної проблеми у Вінниці. «Я мав точно таку проблему і вирішив її ще 7 років тому, і забув, що вона була», - зазначив Гройсман. Він також наголосив, що в таких питаннях дуже важливо готовність і здатність міської влади вести діалог з мешканцями сусідніх громад.

За результатами зустрічі прем’єр доручив голові Львівської ОДА провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій, під час якої знайти рішення щодо забезпечення покращення ситуації. «Я хочу вас запевнити, що будь-яке рішення, яке потрібне для того, щоб допомогти вирішити цю проблему на рівні Уряду, буде прийняте швидко і негайно», - підкреслив він.

Як повідомлялося, мер Львова Андрій Садовий обурений тим, що протягом тижня Кабмін і обласна влада не скликали комісії з надзвичайних ситуацій, на якій мали б обговорити ситуацію з вивезенням сміття з міста.

«Все, що ми просимо, це надати допомогу обласному центру для недопущення виникнення надзвичайної екологічної ситуації. А буква «Л» у словосполученні «ЛОДА» – це точно «Львів»? А на картах, які висять у Кабміні, Львів – це частина України?» – запитав Андрій Садовий.

Мер запевнив, що отримує дзвінки від мерів польських міст та міжнародних організацій із пропозиціями допомогти. Раніше Садовий зазначав, що сміття зі Львова можуть вивозити за кордон.

Нагадаємо, що журналісти та громадськість Львова звинуватили мера міста у незаконно прийнятому рішенні із встановлення сміттєсортувальних ліній.



