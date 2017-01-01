Гройсман сказав міністрам, що влітку вони працюватимуть «з ранку до смерканку»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

Глава уряду зауважив: «Літо – це дуже добра пора, щоб працювати. Я маю на увазі для влади»

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сьогодні під час засідання Кабміну попередив урядовців, що влітку ніхто з них ніде не відпочиватиме, а буде працювати.

«Літо – це дуже добра пора, щоб працювати. Я маю на увазі для влади. Українські громадяни зможуть для себе виділити час для відпочинку... Тому я наголошую всім міністрам: персональна відповідальність – з ранку до смерканку в полях усі працюємо на результат. Потім ми ж розуміємо: сезон робіт завершиться, і ми на трибуні звітуватимемо: що зроблено, як зроблено, які плани», – зазначив він.

Як повідомлялося, сьогодні Гройсман також пообіцяв, що сім'ї, які заощадили субсидію на газі або електриці для вироблення тепла, отримають до 700 грн компенсації готівкою в найближчі місяці. Він також анонсував докорінну реформу Кабміну та поділився враженнями від своєї поїздки в харківському метро.