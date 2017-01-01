Гройсман: створення служби фінрозслідувань дозволить зняти тиск на бізнес

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Володимир Гройсман

Прем’єр вважає, що служба фінансових розслідувань має бути побудована на європейських принципах

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що створення служби фінансових розслідувань допоможе зняти тиск на бізнес. Відповідну заяву політик озвучив під час робочої наради.

«Вважаю, що ліквідація функцій економічного контролю у податкової міліції, МВС та СБУ і передача їх єдиній службі фінансових розслідувань дозволить зняти тиск на бізнес з боку податкових та силових органів. Час нарешті припинити практику, коли кожна з цих служб приходить і проводить свої перевірки бізнесу! Має бути єдина служба, побудована на європейських принципах, яка буде займатись протидією фінансовим злочинам в Україні», - написав на своїй сторінці у Facebook Гройсман.

Нагадаємо, що міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що нова фінансова поліція має забрати в силових структур України всі функції щодо економічних злочинів проти держави.