  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Гройсман: створення служби фінрозслідувань дозволить зняти тиск на бізнес

    • Сьогодні, 21:22
    • Розсилка
    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Прем’єр вважає, що служба фінансових розслідувань має бути побудована на європейських принципах

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що створення служби фінансових розслідувань допоможе зняти тиск на бізнес. Відповідну заяву політик озвучив під час робочої наради.

    Читайте також

    «Вважаю, що ліквідація функцій економічного контролю у податкової міліції, МВС та СБУ і передача їх єдиній службі фінансових розслідувань дозволить зняти тиск на бізнес з боку податкових та силових органів. Час нарешті припинити практику, коли кожна з цих служб приходить і проводить свої перевірки бізнесу! Має бути єдина служба, побудована на європейських принципах, яка буде займатись протидією фінансовим злочинам в Україні», - написав на своїй сторінці у Facebook Гройсман.

    Нагадаємо, що міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що нова фінансова поліція має забрати в силових структур України всі функції щодо економічних злочинів проти держави.

    Читайте також
    Володимир Гройсман фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ