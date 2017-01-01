Гройсман терміново збирає засідання Енергетичного штабу

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Володимир Гройсман

Щоб пройти опалювальний сезон, уже зараз необхідно почати економити енергоресурси, заявив Гройсман

У понеділок, 13 лютого, відбудеться засідання Енергетичного штабу з питання достатності запасів енергоносіїв для проходження опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Я дав доручення, завтра (в понеділок. – Ред.) буде проведено Енергетичний штаб, де буде повністю оцінено ситуацію щодо того, скільки та яких у нас є запасів, наскільки необхідно вжити заходів. Бо, для того, щоб проходити сезон, уже зараз необхідно починати економити», – сказав прем'єр в ефірі ТРК «Україна» в неділю.

Гройсман наголосив, що наразі в країні абсолютно достатньо запасів газу.