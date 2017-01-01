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    Гройсман терміново збирає засідання Енергетичного штабу

    • Сьогодні, 10:55
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    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Щоб пройти опалювальний сезон, уже зараз необхідно почати економити енергоресурси, заявив Гройсман

    У понеділок, 13 лютого, відбудеться засідання Енергетичного штабу з питання достатності запасів енергоносіїв для проходження опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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    «Я дав доручення, завтра (в понеділок. – Ред.) буде проведено Енергетичний штаб, де буде повністю оцінено ситуацію щодо того, скільки та яких у нас є запасів, наскільки необхідно вжити заходів. Бо, для того, щоб проходити сезон, уже зараз необхідно починати економити», – сказав прем'єр в ефірі ТРК «Україна» в неділю.

    Гройсман наголосив, що наразі в країні абсолютно достатньо запасів газу.

    Джерело: Інтерфакс-Україна
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    енергетика газ опалювальний сезон
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