У підземних сховищах України залишилося 9,4 млрд кубів газу

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Сховища газу

Українські ПСГ заповнені на 30%

Станом на 6 лютого, обсяг газу в підземних сховищах України зменшився до 9,469 млрд куб. м. Про це повідомляє ПАТ «Укртрансгаз».

За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 58,41 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 6 лютого вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 40,37 млн куб. м, з Польщі - 3,86 млн куб. м, з Угорщини - 3,62 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 30%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, з ПСГ України у січні відібрано 2,1 млрд куб. м газу.