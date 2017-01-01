Гройсман визнав: минулорічних заходів для зростання економіки недостатньо

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Володимир Гройсман

Ряд заходів, які вживалися за останній час, позитивно вплинули на економіку нашої країни, але є недостатньо, - глава уряду

Заходів, які здійснювалися у 2016 році, недостатньо для якісного зростання економіки. Про це під час круглого столу, присвяченому обговоренню питань економічного блоку, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Одним із наших найважливіших пріоритетів в плану дій, який ми запропонували не до затвердження, а для обговорення, один із пріоритетів — це розвиток нашої національної економіки і забезпечення сталого економічного зростання», — зазначив Гройсман.

Глава уряду додав, що у минулому році економіка показала зростання. «Ряд заходів, які вживалися за останній час, в тому числі і в 2016 році, позитивно вплинули на економіку нашої країни, але цього є недостатньо для того, щоб забезпечити якісне економічне зростання», — сказав Гройсман.