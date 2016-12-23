Гройсман заявив про початок подолання бідності в Україні

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Бідність

Гройсман розповів про перші кроки уряду на цьому шляху

Збільшенням удвічі мінімальної заробітної плати, підвищенням заробітної плати вчителям, лікарям та рятувальникам уряд робить перші кроки до подолання бідності у країні. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю «Укрінформу».

«Яким є наш найбільший виклик сьогодні? Боротьба з бідністю. Ми маємо побороти бідність у нашій великій 45-мільйонній країні. З одного боку, необхідні реформаторські рішення, з іншого – необхідно розуміти відчуття людей, їхні найбільші проблеми, аби робити саме ті кроки, щоб подолати цей виклик. Мінімальна заробітна плата, підвищення доходів наших освітян і лікарів – це вже перші кроки», – заявив глава уряду.

Разом зі збільшенням мінімальної заробітної плати удвічі, до 3200 грн, збільшенням заробітної плати українським вчителям на 50% та лікарям – на 30%, бюджетом на 2017 рік у тому числі передбачене збільшення заробітної плати співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, нагадав прем'єр-міністр.

«МНСник, який має гасити пожежу, іншими словами, іде у вогонь, мав заробітну платню «аж» 3 тисячі гривень. І нікому не було до цього діла. Коли щось горить, усі моляться на те, щоб ці люди вчасно приїхали і якісно виконали свою роботу. А потім вони йдуть до каси і мають отримати ті 3 тисячі гривень. Це справедливо? – наголосив Гройсман. – Зараз ми підвищили їм заробітну плату на трохи більше ніж дві тисячі гривень, і це означає, що ми починаємо потихеньку віддавати наші борги людям. І будемо віддавати їх далі».