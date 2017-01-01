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    Група сенаторів США має намір перешкодити Трампу скасувати санкції проти РФ

    • Сьогодні, 03:39
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    Незабаром сенатори подадуть законопроект, який дозволив би запобігти скасуванню санкцій проти РФ

    Група американських сенаторів з обох партій має намір перешкодити президенту США Дональду Трампу скасувати санкції проти Росії без схвалення Конгресу.

    Про це пише Politico.

    В неділю, 22 січня, сенатори Чак Шумер (демократ) і Джон Маккейн (республіканець) заявили, що слід зробити все для того, щоб Трамп не зміг провести таку операцію і послабити санкції проти Росії. В ефірі телеканалу ABC Маккейн і Шумер сказали, що вони незабаром подадуть законопроект, який дозволив би запобігти такому розвитку подій.

    Сенатори Бен Кардін (демократ) і Ліндсі Грем (республіканець) також підтримують законопроект.

    «Ми скасовуємо санкції - це каже Росії йти далі і втручатися в наші вибори, робити погані речі, це говорить Китаю, це говорить Ірану. Це було б жахливо. Тому цей законопроект, я сподіваюся, буде підтримано обома партіями», - заявив Шумер.

    «Якщо ми не будемо зберігати ці санкції і навіть збільшимо їх, це буде стимулювати Володимира Путіна, який є військовим злочинцем», - заявив і собі сенатор Маккейн.

    Поки що не зрозуміло, чи виставить лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл цей законопроект на голосування.

    Заступник глави МЗС Польщі Конрад Шиманський заявив, що наразі не має підстав для скасування санкцій проти Росії. Необхідною передумовою для їх відміни є виконання Москвою Мінських домовленостей.

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