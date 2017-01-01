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    У «чорний список» Білорусі та Росії потрапили 300 тисяч українців

    • Сьогодні, 05:41
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    Усього в чорному списку знаходиться 1,7 мільйона осіб

    У списку осіб, яким заборонений в'їзд в Білорусь та Росію, знаходиться 300 тисяч громадян України.

    Про це повідомив міністр внутрішніх справ Білорусі Ігор Шуневич, передає TYT.BY.

    Усього в чорному списку знаходиться 1,7 мільйона осіб, з яких 1,5 мільйона були внесені за ініціативою Росії.

    Також глава МВС Білорусі прокоментував затримання у Мінську українського поета Сергія Жадана, за вказівкою РФ.

    «Затримали, тому що міліція працює добре. А сталося це вночі, так як інформація надійшла вночі про те, що в Білорусі перебуває людина, пов'язана з тероризмом. Чекати до ранку не могли», — пояснив Шуневич.

    Нагадаємо, харківського письменника Сергія Жадана в ніч на 11 лютого співробітники правоохоронних органів Білорусі протримали у камері близько шести годин.

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