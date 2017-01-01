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    Трамп у конгресі озвучив основні завдання своєї команди

    • Сьогодні, 05:54
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    Трамп переконаний, що рівень життя середнього класу і робітників у США погіршився

    Безпека, боротьба зі злочинністю і нові робочі місця — найважливіші завдання адміністрації президента США Дональда Трапа.

    Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи в Конгресі країни.

    На думку глави держави, Америка зробила багато помилок.

    «Ми захищали інші країни, а наші кордони були відкритими», - підкреслив Трамп. Він зазначив, що рівень життя середнього класу і робітників у країні погіршився.

    Президент США також заявив, що країна відмовиться від Obamacare.

    «Реформа надасть громадянам більш широкий вибір, скоротить витрати і поліпшить якість медичних послуг, необхідно знизити ціну на медичну страховку. І ми збираємося це зробити», - пообіцяв він.

    Трамп вважає, що реформа Обами зазнала краху. 

    Сполучені Штати готові повернути собі роль лідера, заявив президент США.

    «Те, що ми спостерігаємо сьогодні, є відродженням американського духу», - заявив Трамп.

    «Наші союзники побачать, що Америка знову готова бути лідером. Всі країни світу - друзі чи вороги - побачать, що Америка сильна, Америка горда, Америка вільна», - сказав він.

    Трамп в ході виступу із зверненням до конгресу заявив, що США хочуть знайти нових друзів і союзників.

    «Америка хоче знайти нових друзів, і встановлювати співпрацю, коли спільні інтереси перетинаються. Ми хочемо гармонії і стабільності - не війни і конфлікту», - сказав президент США.

    За словами Трампа, зараз США дружить з колишніми ворогами.

    «Деякі з наших найбільш близьких друзів стояли по інший бік барикад десятиліття назад у світових війнах. Історія повинна дати нам віру в те, що (створити) новий світ можливо», - уклав американський президент.

    Також Трамп підкреслив, що не хоче персоніфікувати весь світ, але хоче уособлювати США.

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