Трамп у конгресі озвучив основні завдання своєї команди
- Сьогодні, 05:54
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Трамп переконаний, що рівень життя середнього класу і робітників у США погіршився
Безпека, боротьба зі злочинністю і нові робочі місця — найважливіші завдання адміністрації президента США Дональда Трапа.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи в Конгресі країни.
На думку глави держави, Америка зробила багато помилок.
«Ми захищали інші країни, а наші кордони були відкритими», - підкреслив Трамп. Він зазначив, що рівень життя середнього класу і робітників у країні погіршився.
Президент США також заявив, що країна відмовиться від Obamacare.
«Реформа надасть громадянам більш широкий вибір, скоротить витрати і поліпшить якість медичних послуг, необхідно знизити ціну на медичну страховку. І ми збираємося це зробити», - пообіцяв він.
Трамп вважає, що реформа Обами зазнала краху.
Сполучені Штати готові повернути собі роль лідера, заявив президент США.
«Те, що ми спостерігаємо сьогодні, є відродженням американського духу», - заявив Трамп.
«Наші союзники побачать, що Америка знову готова бути лідером. Всі країни світу - друзі чи вороги - побачать, що Америка сильна, Америка горда, Америка вільна», - сказав він.
Трамп в ході виступу із зверненням до конгресу заявив, що США хочуть знайти нових друзів і союзників.
«Америка хоче знайти нових друзів, і встановлювати співпрацю, коли спільні інтереси перетинаються. Ми хочемо гармонії і стабільності - не війни і конфлікту», - сказав президент США.
За словами Трампа, зараз США дружить з колишніми ворогами.
«Деякі з наших найбільш близьких друзів стояли по інший бік барикад десятиліття назад у світових війнах. Історія повинна дати нам віру в те, що (створити) новий світ можливо», - уклав американський президент.
Також Трамп підкреслив, що не хоче персоніфікувати весь світ, але хоче уособлювати США.