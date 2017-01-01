Трамп у конгресі озвучив основні завдання своєї команди

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Трамп переконаний, що рівень життя середнього класу і робітників у США погіршився

Безпека, боротьба зі злочинністю і нові робочі місця — найважливіші завдання адміністрації президента США Дональда Трапа.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи в Конгресі країни.

На думку глави держави, Америка зробила багато помилок.

«Ми захищали інші країни, а наші кордони були відкритими», - підкреслив Трамп. Він зазначив, що рівень життя середнього класу і робітників у країні погіршився.

Президент США також заявив, що країна відмовиться від Obamacare.

«Реформа надасть громадянам більш широкий вибір, скоротить витрати і поліпшить якість медичних послуг, необхідно знизити ціну на медичну страховку. І ми збираємося це зробити», - пообіцяв він.

Трамп вважає, що реформа Обами зазнала краху.

Сполучені Штати готові повернути собі роль лідера, заявив президент США.

«Те, що ми спостерігаємо сьогодні, є відродженням американського духу», - заявив Трамп.

«Наші союзники побачать, що Америка знову готова бути лідером. Всі країни світу - друзі чи вороги - побачать, що Америка сильна, Америка горда, Америка вільна», - сказав він.

Трамп в ході виступу із зверненням до конгресу заявив, що США хочуть знайти нових друзів і союзників.

«Америка хоче знайти нових друзів, і встановлювати співпрацю, коли спільні інтереси перетинаються. Ми хочемо гармонії і стабільності - не війни і конфлікту», - сказав президент США.

За словами Трампа, зараз США дружить з колишніми ворогами.

«Деякі з наших найбільш близьких друзів стояли по інший бік барикад десятиліття назад у світових війнах. Історія повинна дати нам віру в те, що (створити) новий світ можливо», - уклав американський президент.

Також Трамп підкреслив, що не хоче персоніфікувати весь світ, але хоче уособлювати США.