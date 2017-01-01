Хабарника із Житомирської ОДА взяли під варту

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Отриманий чиновником хабар

Екс-керівнику одного з управлінь Житомирської ОДА загрожує від 5 до 10 років ув’язненн

Корольовський районний суду Житомира обрав запобіжний захід посадовцю, напередодні викритого під час одержання хабара. Посадовця взяли під варту із правом внесення грошової застави на суму майже 130 тис. грн.

Про це повідомили у прокуратурі Житомирської області.

Як повідомлялося, під час оперативних заходів у рамках кримінального провадження, керівника одного з управлінь Житомирської обласної державної адміністрації затримано під час одержання хабара на суму 2500 доларів США.На даний час чиновник звільнений з посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України триває.

Довідка: санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.