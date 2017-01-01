Керівника «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» арештували на два місяці

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Суд дозволив внесення застави в розмірі 100 мільйонів

Керівника ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» арештували на два місяці з правом внесення 100 млн грн застави.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

«В.о. голови правління ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.», - зазначається в повідомленні.

Інші деталі поки невідомі. У НАБУ обіцяють розкрити їх згодом.

25 січня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП вручили в.о. голові правління ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (100% належить державі) повідомлення про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3. ст.27, ч.3 ст.28 («Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою»), ч.2 ст. 364 («Зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки») Кримінального кодексу України.

Підозрюваного разом із ще двома особами (начальником відділу продажів і маркетингу ПАТ «ОГХК» та екс-заступником директора ДП «ОГХК» (згодом перетворене на ПАТ «ОГХК») затримано у Києві цього ж дня.

За версію слідства, затримані причетні до завдання збитків ДП на суму понад 300 млн грн.