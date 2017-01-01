Справа про розкрадання пенсійного фонду Нацбанку - вже в суді

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Гроші

Посадовців фонду підозрюють у розтраті понад 600 мільйонів гривень

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у справі щодо розтрати у 2013-2014 роках понад 600 мільйонів гривень посадовцями недержавного пенсійного фонду Нацбанку.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Служба безпеки України скерувала до Голосіївського районного суду Києва обвинувальний акт, затверджений Генеральною прокуратурою, у кримінальному провадженні, відкритому за фактом розтрати грошових коштів колишніми керівниками недержавного пенсійного фонду Національного банку», - йдеться в повідомленні.

До підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні застосовано запобіжні заходи у вигляді застави та особистого зобов’язання.

Триває досудове слідство, відкрите за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, щодо інших фактів, які розслідуються у кримінальному провадженні.