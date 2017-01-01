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    Справа про розкрадання пенсійного фонду Нацбанку - вже в суді

    • Сьогодні, 16:44
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    Гроші
    Гроші

    Посадовців фонду підозрюють у розтраті понад 600 мільйонів гривень

    Служба безпеки України завершила досудове розслідування у справі щодо розтрати у 2013-2014 роках понад  600 мільйонів гривень посадовцями недержавного пенсійного фонду Нацбанку.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    «Служба безпеки України скерувала до Голосіївського районного суду Києва обвинувальний акт, затверджений Генеральною прокуратурою, у кримінальному провадженні, відкритому за фактом розтрати грошових коштів колишніми керівниками недержавного пенсійного фонду Національного банку», - йдеться в повідомленні.

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    До підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні застосовано запобіжні заходи у вигляді застави та особистого зобов’язання.

    Триває досудове слідство, відкрите за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, щодо інших фактів, які розслідуються у кримінальному провадженні.

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