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    Херсонес виключать зі списку ЮНЕСКО, якщо передадуть церкві – музейники

    • Сьогодні, 10:50
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    За словами музейників, будь-які зміни в існуючому заповіднику негайно приведуть його до списку пам'яток, що перебувають під загрозою

    Державний історико-археологічний музей-заповідник «Херсонес Таврійський» буде виключено зі списку пам'яток світового значення (список ЮНЕСКО) в разі, якщо церква отримає колишні монастирські будівлі, які є зараз частиною заповідника. З відповідною заявою виступив сьогодні Союз музеїв Росії, який об'єднує 400 музеїв з 76 російських регіонів, повідомляють «Новости Крыма».

    «Будь-які зміни в існуючому заповіднику («Херсонес Таврійський») негайно приведуть його до списку пам'яток, що перебувають під загрозою, а далі – до виключення його зі списку пам'яток світового значення (список ЮНЕСКО)», – вважають у Союзі музеїв Росії.

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    Музейна спільнота нагадала про те, що церковна складова Херсонеса є частиною історико-культурного образу цієї пам'ятки. «Сакральність Херсонеса заснована на багатьох століттях його історії. Церковна складова є в даному випадку лише частиною історико-культурного образу», – йдеться в заяві.

    Раніше стало відомо, що РПЦ висуває претензії на безоплатне користування 24 об'єктами музею-заповідника «Херсонес-Таврійський», які раніше належали монастирю.

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