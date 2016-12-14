Стало відомо, як окупаційна влада Криму буде переконувати апеляційний суд віддати їй скіфське золото

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Скіфське золото

В кримському музеї Тавриди рішення першої інстанції називають несправедливим

Гендиректор Центрального музею Тавриди Андрій Мальгін сподівається, що «скіфське золото» повернеться у Крим, та вважає, що суд у Нідерландах «пішов шляхом найменшого опору». Таку думку він висловив в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, керівництво кримських музеїв виходять з того, що «власність держави на ці предмети – аж ніяк не найголовніша серед можливостей рішення цієї проблеми». «Умовно кажучи, кому вони потрібніші за все. Ми виходимо з того, що пріоритетом має користуватися місцева громада, а не держава. Але в будь-якому разі інтереси місцевої громади, яку в даному випадку представляє музей, має бути враховано. А суд у Нідерландах не врахував ці обставини. Суд пішов шляхом найменшого опору», - сказав Мальгін.

Він зазначив, що «пріоритет держави (на власність музейних експонатів) – це явище XIX століття». «Так, можна відстоювати цю точку зору і оголосити всю власність державною. Але ми ж живемо на початку XXI століття, окрім держав існують і інші гравці, перш за все це локальні спільноти. От дивіться, така ситуація: є Німеччина як держава і є Баварія як область Німеччини, де знайдено певні артефакти. Чому пріоритетом є власність Німеччини, а не власність Баварії? Це суперечливе питання. В усякому разі вони повинні бути якось підпорядковані. Не можна все оголосити власністю держави, а регіонам нічого не залишити. Це неправильно. Зважене рішення, на нашу думку, полягало б у врахуванні наших прав, прав Криму на ці предмети. Цього не було зроблено, тому ми вважаємо рішення суду несправедливим», - пояснив Мальгін позицію кримських музеїв.

Водночас кримські музейники не відкидають ймовірність програшу в апеляційному суді та заявляють про готовність до касаційної інстанції.

До слова, орієнтовна страхова вартість колекції – 3 мільйони євро.

Нагадаємо, 14 грудня 2016 року амстердамський суд виніс рішення про те, що «скіфське золото» належить Україні і має бути повернуто до Києва.

Музеї в окупованому Криму почали процес оскарження рішення окружного суду Амстердама щодо повернення колекції «скіфського золота» Україні. Кримські музеї мають оскаржити рішення окружного суду Амстердама до 16 травня цього року, тобто подати документ із викладенням аргументів щодо своєї незгоди, після чого Україна матиме до шести тижнів на подання своєї позиції.