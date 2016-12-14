ЗМІ:«Скіфське золото» обійшлось Україні у понад 12 млн гривень

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Мін’юст за два роки витратив декілька мільйонів на послуги адвокатів у справі щодо повернення «скіфського золота»

Міністерство юстиції України за два роки витратило понад 12 млн гривень на адвокатів у справі щодо повернення «скіфського золота». Про це йдеться у відповіді Мін'юсту на запит РБК-Україна.

«Між Міністерством юстиції України та юридичною фірмою Berg Stoop&Sanders N.V. у 2014 році договір на представництво і захист прав та інтересів України у справі за позовом держави Україна до Музею Алларда Пірсона - археологічного музею Амстердамського університету не укладався», - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у 2015 та 2016 роках у справі про «скіфське золото» такі договори існували. Так, відповідно до українського законодавства у жовтні 2015 році по справі було укладено договір, згідно з актами наданих послуг та рахунків Міністерством юстиції оплачено 225 846,74 євро (6 067 421,62 гривень), у 2016 році було сплачено 217 044,91 евро (6 070 819,82 гривень).

«Одночасно повідомляємо, що 16 січня 2017 року представниками Кримських музеїв подано заяву про апеляційне оскарження рішення Окружного суду м. Амстердам у справі щодо повернення Амстердамським археологічним музеєм Алларда Пірсона на території України експонатів виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі», - йдеться у відповіді відомства.

Нагадаємо, 14 грудня 2016 року амстердамський суд виніс рішення про те, що «скіфське золото» належить Україні і має бути повернуто до Києва.

Музеї в окупованому Криму почали процес оскарження рішення окружного суду Амстердама щодо повернення колекції «скіфського золота» Україні. Кримські музеї мають оскаржити рішення окружного суду Амстердама до 16 травня цього року, тобто подати документ із викладенням аргументів щодо своєї незгоди, після чого Україна матиме до шести тижнів на подання своєї позиції.