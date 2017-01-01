«Херсонобленерго» подає позов до прес-центру СБУ за нібито наклеп

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Фото: прес-центр СБУ СБУ провели обшуки в офісі «Херсонобленерго»

У «Херсонобленерго» заявляють, що прес-центр СБУ поширив неправдиву інформацію про оборудки керівництва компанії

Енергетична компанія «Херсонобленерго» подала позов до прес-центру Служби безпеки України за поширення «неправдивої інформації» щодо роботи компанії. Про це повідомляє прес-служба «Херсонобленерго».

«Херсонобленерго подала позов в суд на Прес-службу СБУ в Херсонській області за оприлюднення та поширення останньою на своїх ресурсах неправдивої інформації щодо роботи Херсонобленерго та ухилення її від сплати податків та нібито створення передумов для масових відключень споживачів від електропостачання з зобов'язанням публічно цю інформацію спростувати», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прес-центр СБУ повідомив, що співробітники Служби безпеки України викрили розкрадання коштів вищим керівництвом «Херсонобленерго» для створення штучної заборгованості товариства перед державою.

За даними СБУ, оборудка дозволяла менеджменту компанії ухилятися від сплати податків до бюджету та створювати передумови для масових відключень споживачів від електропостачання.

Співробітники спецслужби перевіряють «узгодження» дій топ-менеджерів з російськими власниками компанії.

Правохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення або розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні у великих розмірах).

В рамках виробництва оперативники СБУ провели обшуки в офісі «Херсонобленерго» і вилучили документацію, яка підтверджує вчинення нелегальних угод. Триває досудове слідство.