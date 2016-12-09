СБУ викрила механізм фінансування терористів «ЛНР» урядом Росії

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СБУ

Незаконне фінансування здійснюється через благодійний фонд

Співробітники Служби безпеки України викрили механізм фінансування терористичної організації «ЛНР» урядом Російської Федерації. Про це ідеться в повідомленні прес-служби СБУ.

За інформацією спецслужби, «бюджетом ЛНР» на перший квартал поточного року передбачено надходження понад 11 мільярдів рублів. Іншу суму нібито надсилає уряд Росії. Структурою, через яку здійснюються платежі називають благодійний «Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів» (президент – громадянин Росії Володимир Ігорович Пашков). Засновником Фонду, зареєстрованого наприкінці 2015 року, є московський «Міжнародний розрахунковий банк».

Як повідомляє відомство, Фонд через рахунки російської некомерційної організації «Центр міжнародних розрахунків» спрямовує кошти безпосередньо до так званого «Державного банку «ЛНР». «Фінансисти» терористів покривають з цих надходжень від’ємне сальдо бюджету. Зокрема, «народна міліція ЛНР» отримала понад 820 мільйонів рублів, «МГБ ЛНР» майже сто мільйонів рублів», - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, минулого року СБУ викрила схему «соцвиплат» для бойовиків «ДНР».