СБУ підозрює керівництво «Херсонобленерго» у розкраданні коштів

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Топ-менеджмент компанії міг узгоджувати свою «оборудку» з російськими власниками компанії

Співробітники Служби безпеки України викрили розкрадання коштів вищим керівництвом «Херсонобленерго» для створення штучної заборгованості товариства перед державою.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що керівники підприємства виводили частина грошей через фіктивні безтоварні операції з підконтрольними комерційними структурами. Таким чином вони створювали штучний борг перед державою при закупівлі електроенергії, пояснюючи це несвоєчасними розрахунками населення за спожиті послуги», - йдеться у повідомленні.

Оборудка дозволяла менеджменту компанії ухилятися від сплати податків до бюджету та створювати передумови для масових відключень споживачів від електропостачання.

Співробітники спецслужби перевіряють «узгодження» дій топ-менеджерів з російськими власниками компанії.

Правохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення або розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні у великих розмірах).

В рамках виробництва оперативники СБУ провели обшуки в офісі «Херсонобленерго» і вилучили документацію, яка підтверджує вчинення нелегальних угод. Триває досудове слідство.

Як повідомляв «Главком», правоохоронці Національної поліції в Дніпропетровській області повідомили про відкриття кримінального провадження стосовно посадовців Укрзалізниці, яких підозрюють у розтраті державних коштів на суму 20 мільйонів гривень.