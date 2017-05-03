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    Ходорковський про майбутнє окупованого Криму: півострів буде під спільним управлінням Росії та України

    • Сьогодні, 09:50
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    Михайло Ходорковський
    Михайло Ходорковський

    Політик навів свої роздуми про те, що стане з Росією після відходу з президентської посади Путіна

    Російський опозиціонер Михайло Ходорковський вважає, що окупований Крим з часом буде знаходиться під спільним управлінням Росії і України.

    Про це він повідомив в інтерв'ю виданню «Собеседник».

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    «Буде дуже довга і поступова процедура. Швидше за все спільне управління. Приєднати легше, ніж від'єднати», - сказав Ходорковський.

    Що саме він має на увазі під спільним управлінням російський опозиціонер уточнювати не став, як і те, коли саме це може статися.

    Зазначимо, що коментар журналіста: «Ви, наскільки я знаю, імперець», Ходорковський відповів: «Точніше, прихильник побудови національної держави».

     

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