Ходорковський про майбутнє окупованого Криму: півострів буде під спільним управлінням Росії та України
- Сьогодні, 09:50
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Михайло Ходорковський
Політик навів свої роздуми про те, що стане з Росією після відходу з президентської посади Путіна
Російський опозиціонер Михайло Ходорковський вважає, що окупований Крим з часом буде знаходиться під спільним управлінням Росії і України.
Про це він повідомив в інтерв'ю виданню «Собеседник».
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«Буде дуже довга і поступова процедура. Швидше за все спільне управління. Приєднати легше, ніж від'єднати», - сказав Ходорковський.
Що саме він має на увазі під спільним управлінням російський опозиціонер уточнювати не став, як і те, коли саме це може статися.
Зазначимо, що коментар журналіста: «Ви, наскільки я знаю, імперець», Ходорковський відповів: «Точніше, прихильник побудови національної держави».