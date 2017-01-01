Окупанти у Сімферополі обшукали будинок кримського татарина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заїр Смедляєв

Коментарів російських силовиків із цього приводу наразі немає

В окупованому Сімферополі 4 травня в будинку кримського татарина Тофіка Абдулгазієва російські силовики провели обшук, повідомив у Facebook голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

«Знову обшуки. Зараз на Маршала Жукова, у Тофіка Абдулгазієва. Мечеті, кладовища оскверняють, Корани рвуть, кримських татар обшукують і арештовують», – написав Смедляєв.

Кримський активіст Ремзі Бекіров у соцмережі розмістив відеокоментар самого Тофіка Абдулгазієва. В ньому останній заявив після обшуку, що силовики в його будинку шукали документи якоїсь зниклої людини.

«З цією людиною я ніяк не пов’язаний. Вони нічого не знайшли. Комп’ютер і телефони не забрали. Поводилися чемно», – розповів чоловік.

Коментарів російських силовиків із цього приводу наразі немає.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, кримських активістів, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість через переслідування громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск. Також МЗС звернулося до міжнародного співтовариства з метою впливу на Росію і припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнення всіх українських політв’язнів і заручників.