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    Окупанти у Сімферополі обшукали будинок кримського татарина

    • Сьогодні, 10:59
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    <span>Заїр Смедляєв</span>
    Заїр Смедляєв

    Коментарів російських силовиків із цього приводу наразі немає

    В окупованому Сімферополі 4 травня в будинку кримського татарина Тофіка Абдулгазієва російські силовики провели обшук, повідомив у Facebook голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

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    «Знову обшуки. Зараз на Маршала Жукова, у Тофіка Абдулгазієва. Мечеті, кладовища оскверняють, Корани рвуть, кримських татар обшукують і арештовують», – написав Смедляєв.

    Кримський активіст Ремзі Бекіров у соцмережі розмістив відеокоментар самого Тофіка Абдулгазієва. В ньому останній заявив після обшуку, що силовики в його будинку шукали документи якоїсь зниклої людини.

    «З цією людиною я ніяк не пов’язаний. Вони нічого не знайшли. Комп’ютер і телефони не забрали. Поводилися чемно», – розповів чоловік.

    Коментарів російських силовиків із цього приводу наразі немає.

    Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, кримських активістів, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

    Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість через переслідування громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск. Також МЗС звернулося до міжнародного співтовариства з метою впливу на Росію і припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнення всіх українських політв’язнів і заручників.

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