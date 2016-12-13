Холодницький дорікнув судді за втечу фігуранта «газової справи Онищенка»

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Назар Холодницький

Глава САП звинуватив суддю, яка не взяла підозрюваного під варту

Детективи Національного антикорупційного бюро розшукують колишнього директор ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» Сергія Свіченка, який фігурує у «газовій справі» і зник після закінчення запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

«Детективам НАБ України уже надано відповідні доручення про організацію розшуку підозрюваного», - зазначив він.



За словами Холодницького, захисту Свіченка було повідомлено про завершення досудового слідства і надано право ознайомитись з матеріалами кримінального провадження. «Проте, виявили бажання знайомитися з матеріалами не всі. Один з підозрюваних, стосовно якого судом було відмовлено в застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а саме Сергій Свіченко втік, як це в липні минулого року зробив його «шеф» пан Онищенко», - додав прокурор.

Холодницький відзначив, що Свіченко вже робив спробу втекти до Росії.

«Не знаю, чи буде соромно судді, яка так легковажно віднеслася до обгрунтованих доводів прокурорів САП про необхідність взяття під варту підозрюваного Свіченка С.О., безпосередньо після його затримання при спробі втечі на кордоні України з Російською Федерацією. Цікавим є те, що суд «врахував» доводи сторони захисту, що пан Свіченко С.О. їхав до Росії на день народження свого дядька, якому виповнилося 80 років, що знайшло своє відображення у відповідній ухвалі суду і геть не почув доводи прокурорів САП про реальну загрозу втечі підозрюваного. На цей раз, мабуть, підозрюваний Свіченко поїхав привітати когось з «23 фєвраля», - зіронізував Холодницький.

На даний час у «газовій справі», окрім нардепа Олександра Онищенка, оголошено в розшук 8 підозрюваних. Свіченко перебував шість місяців під домашнім арештом. Відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу, сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

Відтак, детективи НАБУ в лютому подали клопотання про обрання Свіченку нового запобіжного заходу. Суд обрав для нього заставу у розмірі 20 млн грн, яку він повинен був внести протягом п'яти днів. Однак Свіченко цього не зробив. І наразі його місце перебування невідоме.