Холодницький розповів подробиці допиту нардепа-втікача Онищенка

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Олександр Онищенко

Слідству достеменно невідомо, де нині перебуває Онищенко

Станом на сьогодні жодних доказів, які потрібні для відкриття кримінального провадження у зв’язку з «плівками Онищенка», немає. Про це розповів глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, пише «Українська правда».

«Є просто «бла-бла-бла». Це фактично був його виступ, просто не на національному телеканалі. А докази? «А ви приїздіть – я вам дам». Ну що це за постановка питання? Лише розмови. Немає жодної інформації, кому він давав гроші, за які голосування, коли, де, з якого банку, чи була готівка – ну нічого. «А я платив, а я не пам'ятаю» – ось усі відповіді», – зазначив він.

За словами Холодницького, жодних домовленостей щодо наступного можливого допиту нардепа-втікача немає. Слідству також достеменно невідомо, де нині перебуває Онищенко. «Не знаю, каже, що в Лондоні», – зазначив прокурор.

Як повідомлялося, 22 грудня в САП відбувся допит Онищенка.

На початку грудня Онищенко звинуватив Адміністрацію президента України Петра Порошенка у «скупці» голосів у парламенті через нього та кількох інших депутатів.

За інформацією ЗМІ, протягом року Онищенко записував свої бесіди з Порошенком на ручний годинник з диктофоном. Депутат повідомив, що передав цей компромат американським спецслужбам 29 листопада.

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