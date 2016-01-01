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    За день бойовики двічі організовували штурм позицій сил АТО

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    Бойовики розпочали обстріл позицій наших військ близько 8:30

    У четвер, 22 грудня, у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі російські бойовики двічі організовували штурмові дії. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «Близько 08:30 російсько-терористичні війська розпочали обстріл позицій наших військ з артилерії калібру 122 ммта 120-міліметрових мінометів», - йдеться у повідомленні.

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    «О 09:00 під прикриттям артилерійського обстрілу противник здійснив спробу атаки однієї з наших позицій. Вогнем у відповідь бойовики були зупинені та відійшли», - інформують у штабі АТО.
    За його даними, о 10:00 російсько-терористичні війська відновили обстріл із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї – 122-міліметрових артилерійських систем і 120-міліметрових мінометів і спробували атакувати наші позиції. «Після відкриття вогню у відповідь противник відступив і повторних спроб атак не здійснював», - повідомляє прес-центр штабу.
    Крім того, протягом дня противник двічі обстріляв н.п. Миронівка з великокаліберної 152-мм артилерії.

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    бойовики зона АТО Донбас
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