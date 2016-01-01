За день бойовики двічі організовували штурм позицій сил АТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики розпочали обстріл позицій наших військ близько 8:30

У четвер, 22 грудня, у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі російські бойовики двічі організовували штурмові дії. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Близько 08:30 російсько-терористичні війська розпочали обстріл позицій наших військ з артилерії калібру 122 мм та 120-міліметрових мінометів», - йдеться у повідомленні.

«О 09:00 під прикриттям артилерійського обстрілу противник здійснив спробу атаки однієї з наших позицій. Вогнем у відповідь бойовики були зупинені та відійшли», - інформують у штабі АТО.

За його даними, о 10:00 російсько-терористичні війська відновили обстріл із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї – 122-міліметрових артилерійських систем і 120-міліметрових мінометів і спробували атакувати наші позиції. «Після відкриття вогню у відповідь противник відступив і повторних спроб атак не здійснював», - повідомляє прес-центр штабу.

Крім того, протягом дня противник двічі обстріляв н.п. Миронівка з великокаліберної 152-мм артилерії.