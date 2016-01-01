Сьогодні бойовики 15 разів відкривали вогонь по українських позиціях

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Обстріли в зоні АТО

Противник здійснив дві спроби атаки позицій сил АТО на Світлодарській дузі

У четвер, 22 грудня, російсько-окупаційні війська зосередили майже весь вогонь на Донецькому напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«З артилерії калібру 122 міліметри окупанти обстрілювали наші позиції в районі Луганського. Зі 120-міліметрових мінометів - Луганське. З 82 міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – Авдіївку, Новгородське, Верхньоторецьке і знову ж Луганське», - йдеться у повідомленні.

«Близько 08:30 російсько-окупаційні війська розпочали артилерійський та мінометний обстріл позицій наших військ на Світлодарській дузі і під його прикриттям здійснили спробу атаки. Вогнем у відповідь вони були зупинені та відійшли. Утім, уже о 10:00 бойовики відновили обстріл зі 122-міліметрових артилерійських систем і 120-міліметрових мінометів і знову спробували атакувати наші позиції. Після відкриття вогню у відповідь противник відступив і повторних спроб атак не здійснював», - інформують у штабі.

Крім того, протягом дня противник двічі обстріляв н.п. Миронівка з великокаліберної 152-мм артилерії.

На Маріупольському напрямку зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів противник обстріляв Красногорівку, Старогнатівку,та Водяне.

На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів та 82-міліметрових мінометів ворог вів вогонь по Кримському.

«Загалом станом на 18-ту годину зафіксовано 15 обстрілів», - підсумували у штабі АТО.