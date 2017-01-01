ІДІЛ перейшла в наступ у Сирії: десятки жертв

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ІДІЛ

Наступ ІДІЛ на північному сході Сирії - найбільший за останні місяці

Ісламська держава почала наступ на утримувані урядовими силами райони міста Дейр-ез-Зор на північному сході Сирії.

Як повідомляє Reuters із посиланням на заяву правозахисників, це найбільший наступ ІДІЛ за останні місяці.

За даними спостерігачів Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті бойових дій загинули десятки мирних мешканців і солдатів урядових військ.

Спостерігачі також повідомили про шість великих вибухів, коли бойовики зіткнулися з сирійської армією і її союзниками. Сирійська авіація завдала удару по позиціях ІДІЛ.

За даними сирійських державних ЗМІ, в результаті обстрілу з боку ІДІЛ загинули троє бойовиків, поранено дев'ятеро.

Ісламська держава контролює більшу частину провінції Дейр-ез-Зор, яка межує з Іраком, і намагається захопити її цілком.

Нагадаємо, що в травні 2016 року бойовики ІДІЛ на декілька годин захопили лікарню в місті Дейр-ез-Зор. В боях загинули 35 бійців урядової армії і більше 20 бойовиків ІДІЛ.