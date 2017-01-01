  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ІДІЛ перейшла в наступ у Сирії: десятки жертв

    • Сьогодні, 16:41
    • Розсилка
    ІДІЛ
    ІДІЛ

    Наступ ІДІЛ на північному сході Сирії - найбільший за останні місяці

    Ісламська держава почала наступ на утримувані урядовими силами райони міста Дейр-ез-Зор на північному сході Сирії.

    Як повідомляє Reuters із посиланням на заяву правозахисників, це найбільший наступ ІДІЛ за останні місяці.

    За даними спостерігачів Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті бойових дій загинули десятки мирних мешканців і солдатів урядових військ.

    Спостерігачі також повідомили про шість великих вибухів, коли бойовики зіткнулися з сирійської армією і її союзниками. Сирійська авіація завдала удару по позиціях ІДІЛ.

    Читайте також

    За даними сирійських державних ЗМІ, в результаті обстрілу з боку ІДІЛ загинули троє бойовиків, поранено дев'ятеро.

    Ісламська держава контролює більшу частину провінції Дейр-ез-Зор, яка межує з Іраком, і намагається захопити її цілком.

     

    Нагадаємо, що в травні 2016 року бойовики ІДІЛ на декілька годин захопили лікарню в місті Дейр-ез-Зор. В боях загинули 35 бійців урядової армії і більше 20 бойовиків ІДІЛ.

    Читайте також
    ІДІЛ Сирія війна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ