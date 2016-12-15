Інтелігенція просить владу врятувати українську службу Euronews



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звернення до Гройсмана та Порошенка підписали 62 громадських, культурних та наукових діячів України

Десятки відомих культурних діячів, науковців та журналістів попросили президента та прем'єр-міністра України допомогти українській службі Euronews, яка може припинити роботу.

«Українська редакція, єдина з 13-ти мовних служб та один з небагатьох голосів нашої країни у Європі, опинилася на межі закриття вже найближчими тижнями», - йдеться у зверненні.

Підписанти вказали, що канал вирішив припинити українське мовлення через відсутність фінансування та борги з боку Національної телекомпанії України.

Керівників держави попросили втрутитись в ситуацію, щоб зберегти українську редакцію.

«Наголошуємо на важливості збереження і підтримки україномовного медіаресурсу в ЄС», - йдеться у заяві.

Активісти наголосили, що українське мовлення може зникнути на фоні «зростання проросійської пропаганди у Європі».

Звернення підписали 62 громадських, культурних та наукових діячів України: Ярослав Грицак, Микола Вересень, Віктор Морозов, Тарас Чубай, Віталій Портніков, Марія Бурмака, брати Капранови, В'ячеслав Брюховецький та інші.

Українська служба Euronews працює з 2011 року. Це стало можливим після укладання угоди між каналом та Національною телерадіокомпанією України. Частину фінансування надавала держава.

За роки роботи НТКУ заборгувала значну суму коштів, а в середині 2016-го Euronews навіть виграв судовий позов через борг у 10,5 мільйона євро.

Нагадаємо, нова концепція розвитку компанії, названа Euronews Next, не передбачає існування української служби вже з наступного року. В плани також входить скорочення роботи арабської і перської служб та розширення французької, англійської і, що примітно, російської служби.

Журналісти Euronews страйкували задля збереження української редакції.

Читайте про це в матеріалі «Главкома» «Говорить і показує Москва!» Як знищують українську службу Euronews

Джерело: ВВС Україна