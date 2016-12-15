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    Інтелігенція просить владу врятувати українську службу Euronews

    • Вчора, 20:29
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    Звернення до Гройсмана та Порошенка підписали 62 громадських, культурних та наукових діячів України

    Десятки відомих культурних діячів, науковців та журналістів попросили президента та прем'єр-міністра України допомогти українській службі Euronews, яка може припинити роботу.

    «Українська редакція, єдина з 13-ти мовних служб та один з небагатьох голосів нашої країни у Європі, опинилася на межі закриття вже найближчими тижнями», - йдеться у зверненні.

    Підписанти вказали, що канал вирішив припинити українське мовлення через відсутність фінансування та борги з боку Національної телекомпанії України.

    Керівників держави попросили втрутитись в ситуацію, щоб зберегти українську редакцію.

    «Наголошуємо на важливості збереження і підтримки україномовного медіаресурсу в ЄС», - йдеться у заяві.

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    Активісти наголосили, що українське мовлення може зникнути на фоні «зростання проросійської пропаганди у Європі».

    Звернення підписали 62 громадських, культурних та наукових діячів України: Ярослав Грицак, Микола Вересень, Віктор Морозов, Тарас Чубай, Віталій Портніков, Марія Бурмака, брати Капранови, В'ячеслав Брюховецький та інші.

    Українська служба Euronews працює з 2011 року. Це стало можливим після укладання угоди між каналом та Національною телерадіокомпанією України. Частину фінансування надавала держава.

    За роки роботи НТКУ заборгувала значну суму коштів, а в середині 2016-го Euronews навіть виграв судовий позов через борг у 10,5 мільйона євро.

    Нагадаємо, нова концепція розвитку компанії, названа Euronews Next, не передбачає існування української служби вже з наступного року. В плани також входить скорочення роботи арабської і перської служб та розширення французької, англійської і, що примітно, російської служби. 

    Журналісти Euronews страйкували задля збереження української редакції.

    Читайте про це в матеріалі «Главкома» «Говорить і показує Москва!» Як знищують українську службу Euronews

    Джерело: ВВС Україна

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