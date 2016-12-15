Росія увійшла в п'ятірку найнебезпечніших країн для журналістів

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Загалом упродовж минулого року, виконуючи свою роботу, загинуло 115 журналістів

Міжнародний інститут інформаційної безпеки при Кардіффській школі журналістики (INSI) опублікував доповідь, в якій назвала п'ять найнебезпечніших країн для журналістів.

За даними INSI, в 2016 році найнебезпечнішими для працівників медіа були Колумбія, Мексика, Афганістан, Ірак та Росія. Загалом за минулий рік, виконуючи свою роботу, загинуло 115 журналістів.

«Дев'ять російських журналістів загинули на борту військового літака, який розбився над Чорним морем. Ця катастрофа сталася менш ніж через місяць після того, як 20 журналістів загинули в іншій аварії, коли літак з бразильською футбольною командою Chapecoense розбився поблизу колумбійського міста Медельїн», – ідеться у звіті. Ще шість працівників медіа загинули в Сирії.

Ханна Сторм, директорка INSI, зазначила, що більшість з них були журналістами-міжнародниками, мало хто мав підтримку великих новинних агентств і більшість з них померли після тривалих погроз та тиску.

За даними організації «Репортери без кордонів», за 2016 рік у світі було вбито 74 журналісти. Серед них 57 професійних журналістів, 9 громадянських журналістів і ще 8 людей, які співпрацювали зі ЗМІ. Також на Туреччину та Китай припадає понад 60% усіх ув'язнених журналістів у світі. Станом на 1 грудня 2016 року у світі нараховувалося щонайменше 348 медіапрацівників, які перебувають за ґратами у зв'язку з їхньою роботою.