Адвокати попередили: Янукович завтра не прийде в Оболонський суд

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Фото: W-n.com.ua Віктор Янукович

Завтра ГПУ представить звинувачення екс-президенту в державній зраді

Колишній президент Віктор Янукович не буде присутнім завтра, 4 травня, на підготовчому засіданні в Оболонському районному суді. Про це «Главкому» розповів адвокат Віталій Сердюк.

За словами адвоката, завтра буде лише підготовче засідання щодо звинувачення ГПУ до колишнього президента Віктора Януковича в державній зраді. І вже під час засідання буде призначено дату розгляду справи в суді та зазначено, коли на нього має з’явитися Янукович.

Сердюк також прокоментував «Главкому», що кошти Януковича не були конфісковані ГПУ з особистого рахунку колишнього президента в Ощадбанку.

«На руках у мене є виписки за рахунками Віктора Януковича з Ощадбанку. Там зовсім інша сума – йдеться про 28 млн грн, які заарештовані і не конфіскуються. Це його особисті заощадження, з яких були сплачені всі податки», – повідомив адвокат.

Як повідомляв «Главком», раніше генеральний прокурор Юрій Луценко розповів у відеозверненні, що 4 травня розпочнеться судовий процес над колишнім президентом Віктором Януковичем.

Генеральна прокуратура звинувачує колишнього президента в державній зраді.

Як повідомлялось, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній, пов’язаних із Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.

Президент Петро Порошенко в квітні цього року заявив, що конфісковані кошти екс-президента Віктора Януковича і його оточення були зараховані на рахунки Державного казначейства.

Нагадаємо, суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.