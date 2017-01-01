Порошенко з Данилюком і Гонтаревою вирішили, куди підуть «кошти Януковича»

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Нарада Петра Порошенка з Олександром Данилюком і Валерією Гонтаревою

Сьогодні завершена операція із зарахування 1,1 млрд доларів на рахунки Державного казначейства

Президент України Петро Порошенко провів нараду із міністром фінансів України Олександром Данилюком та головою Національного банку України Валерією Гонтаревою. Президент підкреслив, що сьогодні завершена операція із зарахування 1,1 млрд доларів на рахунки Державного казначейства на виконання рішення суду, яке вступило у законну силу, повідомляє прес-служба глави держави.

«До речі, я хочу повідомити, що станом на зараз жодної скарги на це рішення не надійшло. І так званих власників, які засвідчили свої претензії на ці гроші, так і не з’явилось», - зауважив Порошенко та додав, що завдяки рішучим діям правоохоронних органів і рішенню суду справедливість у цьому питанні була відновлена.

Президент наголосив, що крім зарахованих на рахунки Держказначейства 1,1 млрд доларів, додатково ще 200 млн доларів у цінних паперах будуть передані Міністерству фінансів і, відповідно до законодавства України, на цю суму буде зменшено внутрішній борг держави.

«Це не просто збільшує можливості Державного бюджету і Української держави щодо відновлення справедливості і інвестування цих коштів в українську армію, укріплення обороноздатності нашої держави та відновлення соціальної справедливості, спрямувавши ці кошти на захист найменш захищених верств населення. А ці кошти також будуть зараховані у золотовалютні резерви держави», - підкреслив Порошенко.

За словами президента, після зарахування цих коштів, золотовалютні резерви держави складатимуть 18,4 млрд доларів США. Він нагадав, що у 2015 році ця сума була менше 5 млрд доларів і за цей період золотовалютні резерви зросли майже на 13,5 млрд доларів.

«Це укріплює фінансово-банківську систему, додає стабільності національній грошовій одиниці. Це буде сприяти інвестиційній привабливості української економіки», - підкреслив глава держави.

Порошенко також наголосив, що цей етап операції завершується, але судові процеси триватимуть і надалі: «Ми чекаємо ще судових рішень про повернення грошей, які були вкрадені в українського народу, до державної скарбниці».

За словами міністра фінансів України Олександра Данилюка, додатково до 1,1 млрд доларів США, який вже поступив на рахунки Державного казначейства, додаються ще 199 млн доларів у цінних паперах, і на цю суму буде зменшено державний борг. «Це сприятиме стабілізації фінансової системи країни і це надзвичайно позитивний сигнал», - зазначив міністр.

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева також позитивно оцінила збільшення резервів на 1,1 млрд доларів і зазначила, що це дуже важливо для забезпечення макрофінансової стабільності нашої держави. «Національний банк дуже радіє цій події. Ми її чекали майже два роки. І я хочу наголосити, що це дуже важливо для нашої макрофінансової стабільності в державі. Як голова Національного банку я дуже радію, що збільшаться наші чисті резерви», - сказала вона.

Як повідомлялося, у п'ятницю 28 квітня стало відомо, що заарештовані майже 1,5 мільярдів доларів екс-президента Віктора Януковича і його команди будуть перераховані до держбюджету України. Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що перерахування коштів завершилося.