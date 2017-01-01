Інтерпол офіційно відмовив Росії у розшуку Яценюка
- Сьогодні, 16:46
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За версією російського «слідства» Яценюк брав участь в озброєних зіткненнях у Грозному
Інтерпол офіційно відхилив позов Росії та не оголошуватиме екс-прем'єра України Арсенія Яценюка у міжнародний розшук.
Про це написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.
«Інтерпол 3 травня офіційно відмовив Росії в абсурдному звинуваченні і запиті на міжнародний розшук щодо Арсенія. Гебістська провокація лопнула», – написав Аваков.
Нагадаємо, Росія попросила Інтерпол оголосити лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка в міжнародний розшук з метою арешту та його подальшої екстрадиції до Росії.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав звинувачення Яценюка в участі у чеченській кампанії, де він нібито вбив 30 військовослужбовців, маячнею.
У вересні голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про те, що Яценюк у середині 90-х років воював проти збройних сил РФ у складі карального загону в Чечні.
У березні Єсентукський райсуд Ставропольського краю Росії заочно обрав лідеру «Народного фронту» Арсенію Яценюку «запобіжний захід» у вигляді тримання під вартою.