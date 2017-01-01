Інтерпол офіційно відмовив Росії у розшуку Яценюка

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Арсеній Яценюк

За версією російського «слідства» Яценюк брав участь в озброєних зіткненнях у Грозному

Інтерпол офіційно відхилив позов Росії та не оголошуватиме екс-прем'єра України Арсенія Яценюка у міжнародний розшук.

Про це написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.

«Інтерпол 3 травня офіційно відмовив Росії в абсурдному звинуваченні і запиті на міжнародний розшук щодо Арсенія. Гебістська провокація лопнула», – написав Аваков.

Нагадаємо, Росія попросила Інтерпол оголосити лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка в міжнародний розшук з метою арешту та його подальшої екстрадиції до Росії.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав звинувачення Яценюка в участі у чеченській кампанії, де він нібито вбив 30 військовослужбовців, маячнею.