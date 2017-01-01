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    Інтерпол офіційно відмовив Росії у розшуку Яценюка

    • Сьогодні, 16:46
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    Арсеній Яценюк
    Арсеній Яценюк

    За версією російського «слідства» Яценюк брав участь в озброєних зіткненнях у Грозному

    Інтерпол офіційно відхилив позов Росії та не оголошуватиме екс-прем'єра України Арсенія Яценюка у міжнародний розшук.

    Про це написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.

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    «Інтерпол 3 травня офіційно відмовив Росії в абсурдному звинуваченні і запиті на міжнародний розшук щодо Арсенія. Гебістська провокація лопнула», – написав Аваков.

    Нагадаємо, Росія попросила Інтерпол оголосити лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка в міжнародний розшук з метою арешту та його подальшої екстрадиції до Росії.

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав звинувачення Яценюка в участі у чеченській кампанії, де він нібито вбив 30 військовослужбовців, маячнею.

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